В ГПСУ заявили о необходимости установления организаторов прорыва Саакашвили через границу

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявляет о необходимости установления организаторов прорыва через пункт пропуска «Шегини» на украинско-польской границе экс-председателем Одесской ОГА Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Цигикал сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что государственная граница должна быть неприкосновенной.

«Если квалифицировать те события, которые прошли на государственной границе непосредственно в автомобильном пункте пропуска «Шегини», прежде всего - это статья 204-1 административного кодекса Украины - незаконное пересечение государственной границы. В соответствии с этой статьёй, согласно санкциям по решению суда - штраф от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. грн или 15 суток административного ареста», - отметил он.

По словам Цигикала, если рассматривать события с участием Саакашвили по Уголовному кодексу, то «мы видим здесь статью 332 - организация незаконных переправок».

По его словам, сейчас в пункте пропуска работают следователи Нацполиции и военной прокуратуры.

«Они будут определяться уже исходя из допроса тех граждан, которые непосредственно присутствовали в пункте пропуска, которые незаконно пересекли и сейчас возвращаются назад в этот пункт пропуска», - отметил Цигикал.

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«Что касается других статей - это 141 статья Уголовного кодекса Украины - препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины или других военных формирований, это уже более тяжелая статья, и мы понимаем, что здесь надо смотреть, кто непосредственно возглавлял эту акцию и давал соответствующие команды для массовых беспорядков в пунктах пропуска и на государственной границе», - добавил председатель пограничной службы.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.