Прорыв через границу Саакашвили: дело могут дополнить другими статьями

По факту прорыва государственной границы экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили и его сторонниками могут появиться другие статьи Уголовно-процессуального Кодекса. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире «112 Украина».

«Следователи военной прокуратуры установят, что, собственно, говоря, произошло, соберут доказательства и квалифицируют это происшествие по статьям УК. Это незаконное пересечение государственной границы группой лиц, это организация незаконного пересечения государственной границы, нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Возможно, появятся еще другие статьи», - отметил Слободян.

В то же время народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии телеканалу добавил, что сейчас полиция и прокуратура идентифицируют лиц, которые вместе с Саакашвили нарушили границу Украины.

Геращенко назвал это провокацией и «очень опасным прецедентом».

«Задача провокаторов была такова - увидеть кровь, чтобы кто-то их избил, чтобы власти применили к ним дубинки или оружие. Затем они могли бы дальше поднимать волну народного протеста. Этого не произошло. А к ответственности будем привлекать», - подчеркнул политик.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 10 сентября, лишенному украинского гражданства экс-председателю Одесской облгосадминистрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, во время инцидента пострадали 12 бойцов Нацполиции и 5 работников Госпогранслужбы получили телесные повреждения.