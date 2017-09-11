Гройсман выступил за внесение на рассмотрение Генассамблеи ООН вопроса о миротворцах на Донбассе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что включение в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о миротворческой миссии в Украине стало бы важным шагом к установлению мира на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с председателем группы дружбы «Франция - Украина» Сената Франции Эрве Мореем сегодня в Киеве.

По словам Гройсмана, чрезвычайно важным является включение в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о миротворческой миссии в Украине.

«Это очень важный шаг для установления мира», - подчеркнул премьер.

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Гройсман поблагодарил Францию за всестороннюю поддержку Украины в сложное для нее время.

«К большому сожалению, мы сегодня имеем достаточно напряженную ситуацию на востоке страны. 51 обстрел только за минувшие сутки со стороны российских агрессоров. И, конечно, для нас очень важно объединять в дальнейшем усилия для установления мира и восстановления справедливости и территориальной целостности Украины», - сказал он.

Гройсман также отдельно коснулся вопроса наращивания военного потенциала РФ в Крыму.

«Поэтому мы прродолжаем призывать всех наших партнеров сохранять санкции, экономическое и политическое давление на страну-агрессора для того, чтобы Россия наконец отказалась от своих планов по наращиванию вооружений на континенте, прекратила обстрелы суверенного украинского государства и вывела свои военные вооруженные группировки с территории Украины», - добавил руководитель правительства.