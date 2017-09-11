Гройсман заявляет о намерениях вместе с защитниками бороться за освобождение Чийгоза
Гройсман назвал приговор Чийгозу ужасным.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерениях вместе с защитниками бороться за освобождение незаконно осужденного во временно оккупированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.
Об этом премьер написал в Twitter.
«Ужасный приговор Ахтему Чийгозу. Мы вместе с защитниками будем бороться за освобождение незаконно осужденного украинского гражданина», - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, так называемый «верховный суд Крыма» осудил Чийгоза к 8 годам лишения свободы. Адвокат Николай Полозов заявил, что обжалует приговор.
Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.
Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.
Министр юстиции Павел Петренко заявил, что будет поднимать вопрос осуждения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза в Совете Европы.