Гройсман заявляет о намерениях вместе с защитниками бороться за освобождение Чийгоза

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерениях вместе с защитниками бороться за освобождение незаконно осужденного во временно оккупированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом премьер написал в Twitter.

«Ужасный приговор Ахтему Чийгозу. Мы вместе с защитниками будем бороться за освобождение незаконно осужденного украинского гражданина», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, так называемый «верховный суд Крыма» осудил Чийгоза к 8 годам лишения свободы. Адвокат Николай Полозов заявил, что обжалует приговор.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что будет поднимать вопрос осуждения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза в Совете Европы.