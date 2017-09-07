Минобороны ФРГ о "Западе-2017": имеем дело с демонстрацией возможностей и силы россиян

Количество участников запланированных совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" может быть значительно выше, чем указывают официальные цифры. Такое предположение высказала в четверг, 7 сентября, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен.

Заявление прозвучало во время встречи министров обороны стран-членов ЕС в Таллинне, передает DW.com со ссылкой на информагенство dpa.

По мнению главы немецкого оборонного ведомства, настоящее количество привлеченных к учениям "Запад-2017" военнослужащих может составлять "более 100 тысяч", что в разы превышает официально заявленную цифру в 12,7 тысячи участников. "Я считаю, (...) что мы здесь имеем дело с демонстрацией возможностей и силы россиян", - сказала фон дер Ляен, слова которой приводит информагентство dpa.

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Одной из причин, почему российские военные занижают число военнослужащих, является стремление РФ обойти правила прозрачности военных учений, считают в НАТО. По действующим правилам, если количество участников военных учений превышает 13 тысяч человек, Россия как член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна предоставить другим членам организации широкие возможности для наблюдения за ходом учений, включительно с полетами над территорией учений и разговорами с задействованными военнослужащими.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" будут проходить с 14 до 20 сентября этого года на территории Беларуси и западных территориях России. Прежде всего такие страны-члены НАТО, как Польша, Литва, Латвия и Эстония, рассматривают проведение этих учений неподалеку от их границ как прямую угрозу безопасности.