Омелян о поезде с Саакашвили: УЗ стала фактически неуправляемой

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" стала фактически неуправляемой и призвал руководство УЗ оставаться в правовом поле.

Так министр отреагировал на события в Перемышле, где отправления поезда сообщением "Перемышль - Киев" заблокировали с требованием к Михеилу Саакашвили покинуть вагон.

"С января 2017 года, после передачи Укрзализныци из-под управления Министерства инфраструктуры в Министерство экономического развития и торговли эта стратегическая для государства компания стала фактически неуправляемой площадкой для политических игрищ и неслыханной коррупции", - заявил Омельян.

Читайте такжеПассажиров "Интерсити", в котором находится Саакашвили, решили отправлять в Украину на автобусах

"Призываю руководство УЗ оставаться в правовом поле, сосредоточиться на своих прямых обязанностях, заняться исключительно надлежащей перевозкой пассажиров и груза, все другие функции должны выполнять соответствующие органы власти и граждане", - добавил глава МИУ.

Как сообщал УНИАН, нардеп Юрий Деревянко сообщил, что "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать до тех пор, пока экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили не выйдет из вагона.

Сам Саакашвили назвал министра инфраструктуры Владимира Омеляна "прихвостнем Порошенко".