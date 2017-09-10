Львовские партийцы "Движения новых сил" отказались встречать Саакашвили в Краковце

Члены Львовской областной организации «Движения новых сил» отказались встречать лидера партии Михеила Саакашвили сегодня, 10 сентября, в пограничном пункте пропуска «Краковец».

Об этом сообщил координатор «Движения новых сил» на Львовщине Василий Курий на своей странице в Facebook.

«Львовская областная организация «Движения новых сил» не будет участвовать в запланированной ранее акции встречи Саакашвили в пункте пропуска «Краковец» 10 сентября. Осознавая всю ответственность за людей, которых областная организация партии призвала на мирную акцию и гарантировала им безопасность, Совет партии Львовской областной организации «Движения новых сил» принял решение отказаться от участия в акции 10 сентября», - написал Курий.

Он отметил, что решение об организации массовой встречи лидера партии было принято на условиях, что акция пройдет мирно и в рамках закона.

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«В субботу лагерь был сформирован в 200 м от пункта пропуска, а руководителем лагеря был назначен координатор Львовской областной организации «Движения новых сил» Василий Курий. Около 20.00 я получил сообщение от начальника Львовского областного полиции Валерия Середы, что в сторону лагеря движется более десяти легковых автомобилей, в которых, по информации правоохранителей, есть зарегистрированное оружие. Я информировал службу безопасности лагеря и руководство партии. Член Совета партии «Движение новых сил» народный депутат Юрий Деревянко дал указание встретить колонну, осмотреть автомобили и не позволить проникновения никакого оружия, даже легального, на территорию палаточного городка. Как только руководители лагеря вместе с правоохранителями остановили колонну при въезде, один из лидеров «Движения новых сил» Давид Сакварелидзе отстранил меня от руководства лагерем», - рассказал координатор «Движения новых сил» на Львовщине.

По его словам, «осознавая всю ответственность за людей, которых областная организация партии призвала на мирную акцию и гарантировала им безопасность, Совет партии Львовской областной организации «Движения новых сил» принял решение отказаться от участия в акции 10 сентября».

Курий также подчеркнул, что он как лидер областной ячейки «не убегал, и не бросал людей».

«Я не бежал, и не бросал никаких людей. Я совместно с правоохранителями не пропускал в лагерь, где находятся мирные люди, автомобили без проверки. По информации правоохранителей, там могло быть оружие. Давид Сакварелидзе как один из руководителей партии приказал мне сложить полномочия коменданта лагеря. Я выполнил приказ и вместе с людьми, которых привел, покинул лагерь. Будем собирать Совет партии Львовской организации, и решать как действовать дальше», - добавил он.