Сенцова могли перевести в колонию строгого режима в Иркутске - правозащитница

Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске. Об этом написала российская правозащитница и журналитска Зоя Светова в Facebook.

Светова сообщила, что "на днях" Сенцова перевели в Иркутске колонию строгого режима, вероятно, ИК-19, но пока эту информацию российские органы не подтвердили.

"Олега Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима. Вот уже два дня пресс- Служба ФСИН отказывается это подтвердить", - написала она.

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Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по подозрению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.