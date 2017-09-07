Залог депутата Полякова суд засчитал в пользу государства и назначил новый

Соломенский районный суд Киева принял решение засчитать внесенный народным депутатом Максимом Поляковым залог в размере более 300 тыс. грн в доход государства.

Читайте такжеНардеп Поляков сходил к психиатру и показал справкуКак передает корреспондент УНИАН, также суд назначил новый залог в размере 608 тыс. грн.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы НАБУ задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к вымогательству и получению взяток за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Установлена вероятная причастность двух депутатов - Полякова ("Народный фронт") и Борислав Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

25 июля Поляков внес залог, однако несколько раз не позволял надеть на себя электронный браслет, поэтому прокуроры САП подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства.

17 августа суд продлил меру пресечения Полякову до 17 октября.