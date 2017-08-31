Поляков показал постановление о признании его потерпевшим в деле провокации подкупа НАБУ

Народный депутат Максим Поляков обнародовал текст постановления следственного судьи, которым отменено постановление об отказе в признании его потерпевшим в производстве по провокации подкупа НАБУ

Об этом Поляков написал в Facebook, пишет Эспрессо.

"В ответ на распространение «опровержительной» информации Печерского суда о непризнание меня потерпевшим в производстве по провокации подкупа НАБУ, выкладываю краткий текст вчерашнего постановления следственного судьи, которым отменено постановление следователя об отказе в признании потерпевшим", - написал Поляков.

По его словам, решение было принято вследствие доказательства адвокатами наличия у Полякова признаков лица с процессуальным статусом потерпевшего.

"Сейчас следователя обязали рассмотреть мое заявление и всем понятно, что при наличии судебного решения, ему осталось выполнить только техническую процессуальную функцию - подписать постановление о признании потерпевшим", - добавил нардеп.