Литвин: хватит клясться в дружбе, пора говорить серьезно

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет о необходимости прагматичного подхода к украинско-российским отношениям и объединения усилий обеих стран для получения взаимовыгодных результатов сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал журналистам.

Комментируя итоги встречи с делегацией во главе с первым заместителем председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Олегом МОРОЗОВЫМ, В.ЛИТВИН сказал: «Нам нужно не клясться в вечной дружбе, не вспоминать об исторических корнях и этим ограничивать сотрудничество, а говорить о серьезных вещах, о прагматичном подходе, особенно в нынешних мировых реалиях, чтобы иметь возможность в первую очередь углубить экономическое сотрудничество».

По убеждению председателя ВР, Украина и Россия должны «там, где необходимо, объединить усилия и получить то, что можно охарактеризовать как кумулятивный результат, который бы совпадал с интересами как Украины, так и России».

При этом В.ЛИТВИН отметил необходимость перевода двустороннего сотрудничества «в большей степени на уровень народной дипломатии, и, в том числе, на уровень парламентов», чтобы иметь возможность «без каких-либо политических условностей говорить о том, чем живут, что волнует граждан наших стран».

«Надеюсь, что диалоги на всех уровнях нужно поддерживать, а главное – чтобы мы имели возможность говорить, что на выходе получаем практические результаты», - сказал председатель парламента.