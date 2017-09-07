Украина без формального одобрения Плана действий по членству в НАТО выполняет его в одностороннем порядке - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина без формального одобрения Плана действий относительно членства в НАТО выполняет его в одностороннем порядке.

Читайте такжеПорошенко: начало диалога о получении ПДЧ от НАТО важно для безопасности Украины и ГрузииКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

«Вместе с Североатлантическими партнерами сообща развиваем украинскую армию в соответствии со стандартами НАТО, которых она в основном должна достичь уже к концу 2020 года», - заявил президент.

«Уверен, именно армия станет первым государственным институтом, который будет отвечать критериям членства в Альянсе. Без формального одобрения Плана действий относительно членства мы, тем не менее, выполняем его в одностороннем порядке», - добавил Порошенко.