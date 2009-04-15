Ющенко: мы в точке отсчета, дальше - или улучшение, или депрессия

«Переждать кризис невозможно. Нужно изменяться, нужно действовать», - призвал Виктор Ющенко сегодня во время совещания с представителями банковской сферы.

Глава государства предложил банкирам совместно дать справедливые оценки ситуации в банковском секторе и на финансовых и валютных рынках, выработать общий план действий, направленных на преодоление крупнейших вызовов, сообщает пресс-служба Президента.

Согласно оценке Ющенко, ситуация начала нормализовываться. Свидетельствами этого является стабилизация курса гривни, в частности, улеглись спекулятивные настроения на наличном валютном рынке; снижение оттока депозитов населения, позитивное сальдо внешней торговли. «За последнее время удалось укротить ключевые дестабилизирующие факторы... мы находимся в точке отсчета, с которой начинается или улучшение процесса, или депрессия», констатировал Президент.