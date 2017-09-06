В ГПУ заявили, что будут просить о самой строгой мере пресечения для Лавриновича

Начальник отдела процессуального руководства департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской заявляет, что если бывшему министру времен президентства Виктора Януковича Александру Лавриновичу, которого обвиняют в захвате государственной власти, будут избирать меру пресечения, то, учитывая тяжесть инкриминируемого ему преступления, следователи смогут ходатайствовать о самой строгой мере пресечения - содержании под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Донской заявил на брифинге.

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"Что касается меры пресечения, то этот вопрос будет решать прокурор и следователь с учетом наличия рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса. Хотел бы заметить, что в законодательстве по данной категории преступлений предусмотрено, что мера пресечения может быть только содержание под стражей, без альтернативы. Поэтому если следователи установят наличие рисков в отношении Лавриновича, то они будут ходатайствовать только о такой мере пресечения", - сказал Донской.

Как сообщал УНИАН, сегодня на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

"На основании собранных доказательств уведомлены о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президент В.Янукович и экс-министру юстиции А.Лавринович в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официального опубликования", - сообщил Луценко.