"Золото Януковича": Швейцария прокомментировала информацию об обнаружении слитков "семьи" экс-президента (видео)

ТСН обратилась с запросом к федеральной прокуратуре Швейцарии касательно полтонны золота, которое люди из окружения Януковича хранили в швейцарском банке. Там ответили, что знают, о чем идет речь, но связаны тайной следствия, поэтому, разглашать не будут подробностей.

"Как ответственный орган власти Швейцарии Генеральная прокуратура знакома с этим вопросом, но сейчас не может предоставить больше деталей", - сообщили в швейцарской прокуратуре изданию Deutsche Welle.

Читайте такжеЛуценко: золото "семьи Януковича", выявленное в банке Швейцарии, будет передано в бюджет Украины

"В Швейцарии уголовные производства, как правило, конфиденциальны. В целом мы связаны тайной следствия и служебной тайной", - пояснили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что за рубежом арестовали более чем полтонны золота, которое было вывезено из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.