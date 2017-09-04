За границей арестовали более полтонны золота, украденного "семьей" Януковича

Правоохранители арестовали более полтонны золота, которое было украдено и вывезено из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, пишет Іnsider.

"Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полтонны", - сообщил Енин.

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Кроме того, он также отметил, что общая сумма ущерба, причиненная режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов.

«На сегодняшний день в различных странах, преимущественно европейских, арестованы суммы в эквиваленте около 200 миллионов долларов. Тем не менее рано говорить, что нами утрачены все возможности для нахождения других активов, украденных режимом Януковича», - сказал Енин.

Как сообщал УНИАН ранее, журналисты выяснили, что, судя по всему, Янукович живет на государственной даче, которая принадлежит одному из подразделений МВД РФ. Соседями бывшего украинского политика является Валентин Юдашкин, Юлия Латынина и патриарх Кирилл.

25 августа место проживания Януковича "рассекретил" российский певец Иосиф Кобзон, который проживает в подмосковном поселке Баковка: "Забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович".

Позже, в пресс-службе министерства внутренних дел России заявили, что в доме приемов «Русичи» в подмосковной Баковци никто не проживал и не проживает, здание используется для приема и обслуживания делегаций.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ о проживания каких-либо лиц в загородном доме ведомства, не соответствует действительности. Загородный дом приемов "Русичи" МВД России, находящегося в Московской области, используется для проведения конференций, заседаний, симпозиумов, совещаний, а также для приема и обслуживания делегаций, в том числе иностранных", - говорится в ответе МВД.