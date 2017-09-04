Эксперт развенчал мифы об американских "Джавелинах" для Украины

В преддверии возможного позитивного решения США о предоставлении Украине летального оружия нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал об американских ПТРК, которые раскритиковали "военные эксперты".

"Военным экспертам" на заметку: нет пятого поколения ПТРК. И четвертого тоже. Их на сегодня в мире всего три. "Джавелин" - это третье поколение. Две главные фишки: принцип "выстрелил и забыл" и возможность поражения бронированной цели сверху (где наименьшая толщина брони)", - говорится в его сообщении на Facebook.

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При этом, отметил депутат, украинский ОПК производит только ПТРК второго поколения ("Стугна", "Корсар").

"Это не означает, что у нас тупые конструкторы. Это означает, что четверть века – с начала Независимости - украинский ОПК был нелюбимой дочкой украинской власти", - подчеркнул Тымчук.

"Смысл получения "Джавелинов" ВСУ – это принцип принуждения россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений. Если каждое ростовско-бурятское чмо будет понимать, что нельзя просто так выехать на своем уральском Т-72 и безнаказанно пошмалять в сторону позиций ВСУ, эти находящиеся в перманентной коме соглашения, глядишь, и заработают", - подытожил координатор группы ИС.

Как сообщал УНИАН, 29 августа легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.