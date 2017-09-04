Правительство и парламент отстают от графика выполнения позиций Соглашения об ассоциации — И.Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подчеркивает, что правительство и парламент отстают от графика выполнения позиций имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

"Я хочу с большим беспокойством отметить следующее, что и правительство, и парламент, - к сожалению, мы значительно отстаем от графика выполнения позиций имплементации Соглашения об ассоциации", - сказала Геращенко.

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Она пояснила, что речь идет как о принятии соответствующего законодательства, так и о принятии подзаконных актов.

Парламентарий отметила, что нельзя медлить с выполнением Соглашения об ассоциации. Она подчеркнула, что неправильным является тот факт, что в правительстве до сих пор не проведена "нормальная" экспертиза законодательства на предмет его соответствия нормам ЕС.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября окончательно вступило в силу Соглашение об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Соглашение об ассоциации является основным инструментом для более тесного сближения Украины и ЕС, оно способствует углублению политических отношений, усилению экономических связей и взаимному уважению общих ценностей.

В частности, экономическая часть соглашения - углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли - предоставляет Украине возможность для расширения своих торговых отношений и экономического развития. Ведь она открывает новые рынки для Украины, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.