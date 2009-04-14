ВР включила в повестку дня проект закона о запрете игрального бизнеса

Верховная Рада 382 голосами «за» включила в повестку дня законопроект о запрете игрального бизнеса в Украине. Как объяснил во время пленарного заседания ВР спикер парламента Владимир Литвин, ранее было принято решение, что 14 мая Рада рассмотрит законопроекты, связанные с игорным бизнесом.

Такая договоренность, по словам спикера, была достигнута во время Согласительного совета. И включение в повестку дня законопроекта о запрете игрального бизнеса необходимо для того, чтобы профильный комитет успел подготовить решения по всем проектам, имеющим отношение к проблеме.

По словам спикера, проблема игорного бизнеса «является чрезвычайно чувствительной и, более того, раздражающей для людей». И в связи с этим Литвин считает, что парламент должен принять решение, что позволило бы «поставить надежную преграду этой беде, которая распространяется по Украине».