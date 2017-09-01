Отчет о средствах и автономия учителей: в МОН рассказали, когда ВР должна рассмотреть законопроект "Об образовании" во втором чтении

Новый закон «Об образовании», принятый парламентом в первом чтении в октябре 2016 года, должны рассматривать в ВРУ на следующей неделе - с 4 до 8 сентября. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, об этом заявила руководитель ведомства Лилия Гриневич в эфире программы «Завтрак» на телеканале 1 + 1.

«Когда мы получим закон, многие необходимые нам новации станут реальностью. Заведения должны будут, в первую очередь, отчитываться за средства, которые они получили – и от бюджета, и от родителей. Поэтому очень важно сделать прозрачными поступления всех денежных средств. Мы прекрасно знаем о том, что родители часто страдают от того, что в школе говорят будто что-то нужно профинансировать, потому что это не профинансировали местные органы власти. Важно, чтобы родители видели все финансирование, которое поступает в школу, понимали, где могут быть пробелы. Также нужно помнить, что взносы родителей могут быть исключительно добровольными. Вообще, за последние 2 года бюджеты органов местного самоуправления значительно выросли вследствие финансовой децентрализации. Поэтому нам так важно вывести на свет все, что получает система образования, чтобы у родителей не требовали что-то дополнительное", - подчеркнула Гриневич.

Кроме того, министр сообщила, какую автономию получат школы после принятия закона.

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«Будет автономия в программах, содержании и будет автономия учителя. Для нас очень важна педагогическая свобода учителя. И, например, новый Госстандарт начального образования предусматривает, что он описывает результаты обучения, а то, каким образом учитель дойдет до них - зависит от педагога. Но надо понимать, что к этому надо быть очень готовым. Учитель должен уметь создавать эту программу. Мы конечно раздадим учителям модельные, лучшие программы. Я уверена, что в течение нескольких лет наши учителя научатся создавать программы самостоятельно», - сказала Гриневич.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсирует внедрение новой программы обеспечения начальной школы современным оборудованием.

Гройсман подчеркнул, что для правительства поддержка образования является чрезвычайно важной. «Мы в прошлом году повысили на 50% заработную плату учителям. Я хочу, чтобы мы вернули уважение к украинскому учителя. В следующем году будет очередное повышение заработной платы для учителей», - заявил он.