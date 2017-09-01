Гройсман анонсировал новую программу обеспечения начальной школы современным оборудованием

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсирует введение новой программы обеспечения начальной школы современным оборудованием. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжеств по случаю Дня знаний в учебно-воспитательном комплексе «Эрудит» в Киеве.

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Гройсман подчеркнул, что для правительства поддержка образования является чрезвычайно важной. «Мы в прошлом году повысили на 50% заработную плату учителям. Я хочу, чтобы мы вернули уважение к украинскому учителю. В следующем году будет очередное повышение заработной платы для учителей», - заявил он.

«Мы подсчитали и внедрим новую программу обеспечения начальной школы всем необходимым современным оборудованием для того, чтобы первоклассники могли получить качественные знания и стать успешными», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 27 августа на заседании Кабинета министров, в рамках проведения образовательной реформы, было принято решение выделить 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе. По словам Гройсмана, финансирование должно быть направлено на материально-техническое оснащение классов. Также правительство планирует заложить в бюджет-2018 увеличение зарплаты учителей на 25%.