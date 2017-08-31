42 дня каникул: журналисты подсчитали, сколько времени Ляшко провел за границей с начала года (инфографика)

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко с начала года провел в общей сложности за границей больше месяца – 42 дня. Об этом пишет «Страна.uа».

Издание отмечает, что 30 августа главный радикал вернулся в Украину из Германии, где посетил своего друга-студента Даниэля. Там он провел 4 дня.

Кроме того, в этом месяце нардеп также посетил еще и Испанию, где провел 7 дней.

Столько же, но в июле, согласно информации издания, Олег Ляшко провел в Хорватии.

Во Франции политик был 3 дня в июне, столько же и в Австрии, куда он летал в мае.

В апреле главный радикал посетил на 3 дня Израиль, в марте на два дня он летал в Австрию. В феврале на 3 дня в Швейцарию. Дольше всего – 10 дней, Ляшко был в январе в Тайланде.

Как сообщал УНИАН ранее, в феврале председатель Радикальной партии Олег Ляшко пожаловался, что ему аннулировали американскую визу.

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона», - сообщил Ляшко.