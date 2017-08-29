Ляшко и в Германии нашел коров (фото)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, находясь в Германии, сфотографировался с коровами. Соответствующую фотографию политик опубликовал на своей странице в Facebook.

"Германия - хороший пример для Украины сохранения природных ресурсов и развития сельского хозяйства. За срубленное без разрешения дерево здесь посадят надолго, а коров в Германии скоро будет больше, чем в Украине людей", - говорится в его сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2016 года Ляшко привез под Кабмин коров – требовал повысить цены на молоко.

"Украина начинается с коровы, а кто этого не понимает - наши враги! Сегодня с командой привели под Кабмин стадо коров и бедных доярок, которые встают в пять утра, чтобы напоить молоком всю Украину", - написал лидер Радикальной партии.

Напомним, что в 2011 году Ляшко пытался завести в Верховную Раду корову.