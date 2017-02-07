"Гуд бай, Америка!": Ляшко пожаловался на аннулирование американской визы

17:11, 07 февраля 2017
Политика
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Председатель Радикальной партии Олег Ляшко пожаловался, что ему аннулировали американскую визу.

Ляшко заявил о аннулирования американской визы / УНИАН

Об этом он написал в Facebook.

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона», - сообщил Ляшко.

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По его мнению, такое решение мотивировано тем, что его политическая сила не поддерживает новый Меморандум с МВФ и критикует США относительно выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму.

«Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь», – добавил нардеп.

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Теги: #США#Олег Ляшко#виза