"Гуд бай, Америка!": Ляшко пожаловался на аннулирование американской визы

Об этом он написал в Facebook.

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона», - сообщил Ляшко.

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По его мнению, такое решение мотивировано тем, что его политическая сила не поддерживает новый Меморандум с МВФ и критикует США относительно выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму.

«Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь», – добавил нардеп.