Forbes: Украина: враг внутри

В мировом рейтинге восприятия коррупции Украина делит 131-ое место (из 176 стран) с Россией и Ираном. Украина - свой злейший враг. Об этом пишет Уэс Мартин в статье "Украина: враг внутри", опубликованной на сайте издания Forbes.

Опрос, проведенный украинским Dragon Capital, подтвердил, что граждане страны больше обеспокоены распространенной коррупцией в правительстве и ослабленной судебной системой, чем еще одним нападением со стороны России. Финансовая ситуация очень нестабильна, и это не позволяет гражданам, а также потенциальным иностранным инвесторам, понимать, что будет с валютой от недели к неделе.

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Семьдесят лет назад Германия и Япония выбирались из абсолютной разрухи. Двадцать лет спустя они сумели выйти на мировой рынок. Сегодня Германия и Япония - две крупнейшие экономики мира. Украина обладает необходимыми ресурсами, рабочей силой и находится в превосходном положении, чтобы стать успешной экономикой. К сожалению, широко распространенная внутренняя коррупция - самое большое препятствие на пути Украины. Вместо того, чтобы посвящать себя развитию будущего в долгосрочной перспективе, политические и судебные лидеры в первую очередь сосредоточены на своей собственной краткосрочной финансовой выгоде.

Даже когда иностранные инвесторы проявляют потенциальный интерес, их отпугивают. Родившийся в Украине Вадим Сегал – яркий тому пример. Теперь он гражданин США, управляющий инвестиционной фирмой в Нью-Йорке. Ранее Сегал вложил средства в будущее своей родины. К сожалению, его соевый завод стоимостью 50 миллионов долларов был захвачен украинским миллиардером Дмитрием Фирташем (в настоящее время он ждет экстрадиции в США из Австрии, чтобы предстать перед судом по обвинению в коррупции). Мошенничество, вымогательство, физические угрозы - всё это инструменты, используемые Фирташем.

Согласно данным Chicago Tribune, сравнивая рекет Фирташа с мафией, прокурор написал: "Фирташ и (второй подсудимый Андраш Кнопп) были идентифицированы правоохранительными органами Соединенных Штатов как двое представителей высшего ранга российской организованной преступности; судебный процесс против них нарушит эту организованную преступную группировку и не позволит ей реализовать дальнейшие преступные деяния в Соединенных Штатах. "Это обвинение также нацелено на коррупцию иностранных публичных должностных лиц, беспокойство, которое Конгресс назвал угрозой глобальной безопасности", - добавили они.

Когда в 2010 году Вадим Сегал обратился к украинскому правительству, с просьбой все исправить, Фирташ и его деловые партнеры контролировали суды и милицию. По сообщениям, Фирташ использовал тесные связи с правительством и министерством внутренних дел, чтобы Интерпол выпустил ордер на арест Сегала. После нескольких недавних юридических побед во время пребывания на посту президента Порошенко, Вадим Сегал все еще пытается вернуть полный контроль над заводом. Сергей Лёвочкин (бывший глава администрации Януковича) и депутаты Александр Грановский и Иван Фурсин сумели захватить судебную систему и, предположительно, ее коммерциализировать.

Ситуация в Украине настолько плохая, что даже ее собственный премьер-министр недавно заявил: "Самое слабое звено в нашей борьбе с коррупцией – это украинский суд". Партнеры Фирташа якобы контролируют значительную часть "Оппозиционного блока" в парламенте, а руководство страны вынуждено проводить политику компромиссов и уступок, учитывая финансовую устойчивость его сторонников.

У президента Порошенко очень мало времени, чтобы очистить свое правительство и систему. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и другие официальные лица США некоторое время подталкивали Украину к продолжению реформ, которые позволили бы бороться с коррупцией и повысить прозрачность правительства.

Украинские лидеры не только отнимают у граждан финансовую стабильность, они отнимают у граждан их будущее. "В последние годы политическая ситуация и ситуация в сфере безопасности ухудшились, но проблемы носят долгосрочный характер и связаны с плохим бизнес-климатом, слабыми институтами и широко распространенной коррупцией", - заявила Организация экономического сотрудничества и развития.

Инвесторы готовы пойти на риск. Такова природа их бизнеса. Но они не хотят инвестировать в гарантированный провал. Именно это сейчас предлагает Украина. Чтобы привлечь иностранные инвестиции, необходимо изменить среду – начиная с судебной и бизнес-реформы. Нужно предотвратить повторение таких ситуаций, как у братьев Сегал, и прекратить этот балаган.

Между тем, систематическая неспособность Украины защитить западных инвесторов приведет к экономическим и личным санкциям в отношении отдельных лиц и учреждений. Украине понадобится государственная поддержка США, чтобы построить свое будущее и защитить свои границы. Поддержка преступлений, совершенных против инвесторов США, и доказательство того, что правительству Украины нельзя доверять, гарантированно оттолкнет Конгресс США и Госдепартамент.

Премьер-министр Гройсман пришел на пост, обещая бороться с коррупцией. По его словам, украинский народ и правительственные чиновники должны поддержать его и решить проблемы, которые позорят страну на международном уровне. Организованную преступность и коррупцию в правительстве можно преодолеть. Вместо того, чтобы позволять судебной системе становиться коммерческим предприятием, как сейчас, украинским лидерам необходимо внести некоторые радикальные изменения и быстро.

Украинскому народу понадобится Руди Джулиани, который возглавил бы борьбу с коррупцией и начал реальные изменения и реформы, если страна хочет привлечь инвестиции. Будучи прокурором США, Джулиани начал процесс против глав нью-йоркских так называемых "пяти семей" в Нью-Йорке в соответствии с Законом о влиятельных и коррумпированных организациях (RICO), по обвинению в вымогательстве, трудовом рэкете и убийстве. Может быть, пришло время президенту Порошенко отдать под суд нескольких чиновников из своей политической семьи, чтобы искоренить коррупцию.

При поддержке премьер-министра Гройсмана, Закона Магнитского, и специального законодательства, подобного нашему Закону о влиятельных и коррумпированных организациях (RICO), украинский лидер мог бы очистить всю эту прогнившую систему.

Пока правительство Украины не начнет предпринимать решительные действия, чтобы помочь себе справиться с проблемами, оно, несомненно, сохранит свое звание одного из самых коррумпированных правительств мира. Между тем, его собственные граждане останутся его главными жертвами.