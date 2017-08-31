Резиденция Януковича в оккупированном Крыму перешла людям, связанным с окружением Путина - СМИ

Недостроенная резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича в Крыму после аннексии полуострова перешла в собственность фирм, связанных с ближайшим окружением Владимира Путина.

Об этом говорится в расследовании волонтерского проекта "Муниципальный сканер".

Бывшая база отдыха была приватизирована семьей Януковичей в 2007 году одновременно с "Межигорьем". После приобретения по периметру территории был установлен забор, вырублены реликтовые деревья и началось строительство.

В 2007 году территория "гнезда" Януковичей перешла от ООО "Арктур-Крым" севастопольскому ООО "Норд-2007", которую тоже контролирует "семья" экс-президента. С декабря 2014 года 99,8% акций компании принадлежит кипрской компании LEOLYTA TRADING LTD, которой с 2011 года владеет Zercal Trading Ltd с Британских Виргинских островов.

Как выявило расследование, после аннексии Крыма резиденцию Януковичей на полуострове строили дальше, хотя в феврале 2015 года прокуратура Севастополя проверяла строительство и обратилась в Балаклавский суд о сносе самовольных построек (котельная, берегоукрепление, КПП) на территории виллы.

18 мая 2015 года суд принял решение о сносе указанных сооружений, но Севастопольский городской суд отменил решение, поэтому ничего сносить не стали.

В январе 2016 года губернатор Сергей Меняйло (ныне – представитель Путина в Сибири) заявлял, что добивается сноса забора вокруг виллы на мысе Айя, и заявил, что она может быть передана российским властям.

Читайте такжеСМИ: Дворец Януковича в оккупированном Крыму передадут управделами Путина

"Мы приостановили там все работы. Они построили забор, там проходит альпинистская тропа. Мы подали в суд, чтобы забор снесли. Сейчас этим вопросом занимаются на федеральном уровне. Скорее всего, объект станет государственным имуществом. Дальнейшее предназначение будет решаться на государственном уровне", – говорил он тогда, но забор до сих пор не снесен.

В феврале 2016 года ООО "Норд-2007" оформило в Росреестре право собственности на земельные участки и здания на территории виллы. В мае 2016 года все объекты перешли в собственность ООО "Шанс" из Санкт-Петербурга, собственником которой значится Ирина Шипачова.

16 июня 2017 года ООО "Шанс" продала виллу на мысе Айя ООО "Берег", а земельные участки под виллой – отдали в аренду этой фирме, созданной 31 мая этого года.

Согласно данным Росреестра, строительство виллы на мысе Айя продолжается и выполнено уже на 70-90%.

Гендиректор "Берега" – Павел Зайцев, который руководит и собственником этой компании – АО "Голден гейт".

Также Зайцев является соучредителем НП "Возрождение морских традиций" вместе с членом совета директоров АБ "Россия" Дмитрием Мансуровым; гендиректором НП "Развитие Рынка Эффективных Инвестиций" Геннадия Тимченко (совладелец банка "Россия") и Петра Колбина (бывший акционер Gunvor, друг Владимира Путина с 1954 года); cоучредителем НП "Возрождение традиций и культуры загородного отдыха "Южный парк" вместе с Николаем Шамаловым (совладелец банка "Россия").