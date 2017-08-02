Суд признал недействительным вывод "Межигорья" из госсобственности в 2007 году - Луценко

Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры, по которым резиденция "Межигорье" в 2007 году была выведена из государственной собственности.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1/08 принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности. Следующий шаг - судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора», - написал Луценко.