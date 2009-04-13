Ющенко соберет у себя Тимошенко, Литвина, Януковича, Азарова...

Сегодня в 13.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет председательствовать на совещании при участии членов правительства, руководства Национального банка Украины, председателя Верховной Рады Украины, членов фракции Партии регионов, представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на совещание приглашены председатель ВР Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, руководитель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Миссии Международного валютного фонда в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОГЛУ, директор Всемирного банка по Украине Мартин РАЙЗЕР, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ, первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА, первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.