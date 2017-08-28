"Нас не устраивает": Порошенко пожаловался на график работы ОБСЕ и требует круглосуточного наблюдения
Порошенко пояснил, что было предложено, чтобы наблюдатели присутствовали 24 часа в сутки 7 дней в неделю на линии разграничения.
Президент Петр Порошенко заявил, что Киев не устраивает график работы наблюдателей СММ ОБСЕ на Донбассе. Об этом он заявил во время своего визита в Донецкую область, передает пресс-служба президента.
По словам президента, было предложено, чтобы СММ ОБСЕ присутствовала 24 часа в сутки 7 дней в неделю на линии разграничения.
«Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9.00 утра и в 18.00 уехали, а всю ночь обстреливают», - сказал Порошенко.
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«Именно Украина выдвинула инициативу по «школьному перемирию». С 25-го августа объявить жесткое прекращения огня», - заявил президент, добавив, что уже третьи сутки ВСУ не имеют боевых потерь и почти нет обстрелов из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНИАН ранее, на временно оккупированных территориях Донбасса продолжаются обучения боевиков и проводится активная воздушная разведка. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
«Разведка сообщает, что на оккупированной территории продолжаются учения боевиков , проводится активная воздушная разведка и не прекращается военное поставки из РФ», - сообщил он. Мотузяник также подчеркнул, что на прошлой неделе на оккупированный Донбасс прибыли три железнодорожных эшелона, которые перевезли 5 танков и 25 цистерн с топливом для вражеской военной техники.