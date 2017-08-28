Freedom House о карте без Крыма: это не политическая принадлежность территорий

Карта, представленная правозащитной организацией Freedom House, где Крым иным цветом отделен от материковой части Украины, отображает уровень свободы и демократии в мире, а не политическую принадлежность территорий.

Так пояснил материалы проекта "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" координатор правозащитной организации Freedom House в Украине Зорян Кись, передает "Крым.Реалии".

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"Это не политическая карта, а карта уровня свободы и демократии. Позиция Freedom House четкая и не изменится: Крым – это Украина. Здесь не может быть никакой дискуссии... Де-факто Крым находится под контролем России, там действуют российские законы, работают так называемые силовые органы России. На этот факт не нужно закрывать глаза. Поэтому мы оценили Крым отдельно от остальной территории Украины, но и отдельно от России", – сказал Кись.

Ранее депутат от БПП Владимир Арьев на своей странице в Facebook сообщал, что одна из самых известных правозащитных организаций Freedom House на карте прикрепила Крым России.