Арьев ответил защитникам карты Freedom House с "оторванным" от Украины Крымом

Защитники карты Freedom House с визуально оторванным от Украины Крымом выбрали стиль оскорблений. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от БПП Владимир Арьев.

"Объяснить, почему оккупированный Донбасс не выделен и имеет тот же уровень демократии, что и контролируемая правительством территория, они не смогли. Принять тот факт, что визуализация позорная, - тоже", - говорится в его сообщении.

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Нардеп призвал всех и в дальнейшем требовать от Freedom House изменить форму представления своих исследований с уважением к территориальной целостности Украины.

Ранее Арьев сообщал, что одна из самых известных правозащитных организаций Freedom House на карте прикрепила Крым России.