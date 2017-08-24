"Гибридный визовый режим": у Лаврова отреагировали на намерение Украины ужесточить въезд для россиян

В Министерстве иностранных дел РФ назвали «гибридным визовым режимом» намерение властей Украины ужесточить въезд для россиян.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

«Давайте мы дождемся или не дождемся принятия или непринятия подобных решений в Киеве», - сказала Захарова.

По ее словам, на этот счет было сделано «огромное количество» заявлений, и они менялись, в том числи и в МИД Украины.

«Начались призывы к разработке какого-то вида визового режима или гибридного визового режима. Мы исходим из того, что, если решение будет принято, тогда мы будем его рассматривать и смотреть, как на это реагировать», - сказала Захарова.

Он добавила, что гипотетические рассуждения неуместны, так как «политический климат в Украине меняется и погода не стабильная».

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Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что биометрический контроль для иностранцев на границе должен заработать не позднее 1 января 2018 года. Он добавил, что для россиян будет введена электронная система предварительной регистрации. По словам Турчинова, Киев вводит биометрический контроль для иностранцев, чтобы диверсанты не пересекали границу по поддельным документам.

Также Турчинов сообщил, что у граждан России при пересечении границы с Украиной будут отбирать биометрические данные.