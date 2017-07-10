Украина вводит биометрический контроль для иностранцев, которые въезжают в страну - Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает пресс-служба главы государства.

«Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», - сказал глава государства.

Порошенко уверен, что подготовлены соответствующие проекты решений найдут четкое понимание и поддержку в обществе.

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«Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», - сказал он, добавив, что для этого будет отведено необходимое количество времени, а необходимые средства Государственной пограничной службе должны быть выделены для того, чтобы она имела возможность технически обеспечить выполнение этого решения.

Как сообщал УНИАН ранее, директор политического департамента Министерства иностранных дел (МИД) Украины Алексей Макеев рассказал о варианты ужесточения правил въезда для россиян в Украину, въезд по биометрическим паспортам также обсуждают.

Говоря о вопросе введения визового режима с Россией, Макеев подчеркнул, что цель - "предотвратить поэтому, чтобы российские спецслужбы совершали тут свои преступления, и увеличить контроль за тем, что Россия и ее спецслужбы могут делать на нашей территории".