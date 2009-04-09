Вакарчук разделит ВУЗы на два сорта - «ведущие» и все остальные

Министерство образования и науки Украины будет требовать от государственных высших учебных заведений ведения подробного учета трудоустройства выпускников, сообщает еженедельник «Комментарии».

На основе этих данных министерство будет принимать решение о сохранении или сокращении для них объемов госзаказа на следующий год.

Как уже сообщала пресс-служба Минобразования, с этого года изменятся подходы министерства к распределению госзаказа на подготовку специалистов. Вузы не получат средств на обучение бюджетников по непрофильным специальностям, а также по направлениям подготовки, на которые в госзаказе на 2008 год приходилось меньше 15 мест. Кроме того, министр Иван ВАКАРЧУК намерен сосредоточивать госзаказ только в ведущих вузах страны.

Критериями определения «ведущего вуза» будут служить его кадровый состав, объемы проведенных научных исследований и трудоустройства выпускников, объяснил «Комментариям» заместитель директора департамента высшего образования МОН Юрий КОРОВАЙЧЕНКО.

По его словам, министерство сейчас разрабатывает новое положение о порядке трудоустройства, которое предусматривает переход от принципа государственного заказа на принцип государственного контракта, как в европейских странах. То есть, если студент хочет учиться за государственный счет, он берет на себя обязательство отработать в сельской местности, а в случае невыполнения контракта - вернуть потраченные на его обучение средства.

Однако, по мнению издания, принцип определения объемов госзаказа на основе показателей трудоустройства содержит в себе ряд недостатков. Например, рынок труда, на который надеется ориентироваться Минобразования, меняется быстрее, чем формируется госзаказ и готовятся специалисты. А «добровольно-принудительное» трудоустройство не обязательно является адекватным ответом на кадровый дефицит и безработицу - работодатели заинтересованы в первую очередь в хороших специалистах, а не просто в трудовых единицах, которые закрывают вакансии.