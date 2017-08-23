Сегодня Украина празднует День государственного флага (видео)

Сегодня в Украине отмечается День государственного флага. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником.

Читайте такжеВолкер на встрече с Сурковым проверит готовность РФ к урегулированию конфликта на Донбассе – журналист WSJ

"Украинский флаг - это символ несокрушимости духа украинского народа и воли к победе", - сказано в обращении президента на официальной странице в Facebook, где состоялась трансляция торжественного поднятия флага на Софийской площади в Киеве возле Михайловского собора.

"Верю, что самые большие наши победы во имя Украины еще впереди. И сине-желтый флаг замаячит над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем! Желаю всем мирного синего неба и щедрых плодов нашей земли, - желто-золотой от пшеничных колосьев и цветов подсолнечнухов! Искренне поздравляю всех с Днем Государственного Флага!" – подчеркнул президент.

Присоединился к поздравлениям и глава правительства Владимир Гройсман.

"Поздравляю с Днем флага! Под этим знаменем украинцы утверждали стремление к независимости и соборности. Оно символизирует красоту нашей природы, трудолюбие и свободолюбие народа. Под сине-желтым флагом наши бесстрашные воины защищают страну от агрессора", - написал глава Кабмина.

"Пусть же он и впредь объединяет украинцев от востока до запада и с севера до юга", - призвал Гройсман.

Напомним, на общегосударственном уровне праздник установлен указом президента Леонида Кучмы от 23.08.2004 года.

Ранее День Государственного Флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией.

Официально считается, что 23 августа, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Этот флаг, как реликвия, торжественно хранится под стеклом в музее ВРУ. На следующий день Украина провозгласила независимость.