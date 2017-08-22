В Киеве открылась инновационная выставка исторических фактов и презентован фильм "Украина. Возвращение своей истории"

В Киеве состоялось торжественное открытие первой в Украине выставки исторических фактов в инновационном формате, которую проводит телеканал "1+1" совместно с КГГА ко Дню Независимости, и презентация фильма "Украина. Возвращение своей истории".

Как передает корреспондент УНИАН, на Михайловской площади несколько дней будут размещаться стенды с информацией о мифах относительно истории Украины, которые распространялись длительное время.

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В то же время, именно во время торжественного открытия его участникам была также продемонстрирована экспозиция ценных артефактов. В частности, это княжеские печати, женские украшения времен Киевской Руси, череп потомка Ярослава Мудрого, а также воссозданная творческой группой фильма внешность великого киевского князя Ярослава Мудрого в 3D-формате.

Первая часть фильма "Украина. Возвращение истории", которая была представлена каналом "1+1" в прошлом году к двадцать пятой годовщине Независимости Украины, получила премию "Телетриумф" в номинации" Документальный фильм/цикл". Лента призвана развенчать мифы и вернуть украинцам настоящую историю.

Как отметил во время открытия выставки генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, наибольшим признанием этого проекта было даже не получение "Телетриумфа" и одобрительные отзывы конкурентов, а то, что "историки, философы, писатели со слезами на глазах говорили о том, что мы же много лет об этом говорили, а нас никто не слышал".

Он призвал коллег с других каналов участвовать в такой работе.

Кроме того, Ткаченко поблагодарил команду, которая работает над этим проектом, за то, что они взяли на себя бремя "сделать популярным и доступным то, во что трудно было поверить несколько лет назад".

Во второй части проекта авторы расследовать тайну исчезновения останков представителей княжеской династии Рюриковичей из большинства их захоронений.

Также одной из главных сюжетных линий фильма станет попытка воссоздать правильные черты лица Ярослава Мудрого. С этой целью создатели фильма постараются разыскать и исследовать кости Рюриковичей, которые остались на территории Украины.

Съемки фильма проходили во Львове, Луцке, Черновцах, Чернигове, Переяславе, Киеве, Владимире-Волынском, а также в Ватикане, Копенгагене и Москве.

К работе над фильмом было привлечено около 30 ученых.

Во время мероприятия состоялась также краткая презентация фильма - демонстрация фрагмента об исследовании места захоронения одного из украинских князей.

Премьера фильма состоится 24 августа в 22.15 на канале "1+1".