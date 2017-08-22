Волкер: длительное прекращение огня должно стать первым шагом к восстановлению суверенитета Украины

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что продолжительное прекращение огня должно стать первым шагом к восстановлению суверенитета Украины.

Читайте такжеСпецпредставитель США по делам Украины: российская агрессия - это риски для всей Европы Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе, фрагмент которой был показан в эфире телеканала "112 Украина".

"Во время своего визита в Киев государственный секретарь США Рекс Тиллерсон декларировал основные цели Соединенных Штатов. Прежде всего - это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а еще гарантия безопасности всем гражданам безотносительно их национальности или вероисповедания. Первый шаг на этом пути - продолжительное прекращение огня", - сказал Волкер.

Как сообщал УНИАН, Волкер 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации» в рамках Минского процесса.

По данным Госдепартамента США, 23 августа Волкер приедет в Киев, где "присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с украинскими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить дальнейшие шаги в дипломатических переговорах с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Бывший посол США в НАТО Волкер был назначен 7 июля специальным представителем, курирующим ведение переговоров относительно ситуации в Украине.