Суд продлил меру пресечения Розенблату на два месяца

Соломенский суд Киева продлил внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату меру пресечения до 17 октября 2017 года, сообщает "5 канал".

В ходе заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко заявил, что парламентарий может уехать из Украины, так как имеет имущество в Германии: "Борислав Соломонович, согласно его декларации и свидетельствам, имеет определенное имущество в другом государстве. Государство Федеративная республика Германия. Оно позволяет беспроблемно существовать на территории другого государства".

Розенблат сказал, что бежать не собирается.

"Я готов сегодня к вашему любому решению. Я нахожусь здесь и буду отстаивать свою честь и достоинство. Все 48 лет своей жизни я занимался честным бизнесом, я занимался своими делами, я никогда не привлекался к уголовной ответственности, никогда не давал и не брал взятки", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро по процессуальному руководству прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов.

Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт"). 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, но отказала в даче согласия на их задержание и арест. 18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно - обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, которые дают право на въезд/выезд из Украины.