Литвин: меня пугают Конституции, написанные за одну ночь

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не поддерживает идею проведения всенародного референдума по обсуждению новой редакции Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН заявил вчера, отвечая на вопросы жителей пгт Диканька Полтавской области.

«Если у нас много денег, то давайте проводить», - сказал спикер, добавив, что «главное не то, что референдум будет проведен, а что будем делать с результатами».

По мнению В.ЛИТВИНА, людям не важно, каким будет будущий парламент: двухпалатным или однопалатным. «Конституция, как и любой закон, должна восприниматься людьми», - заявил председатель ВР.

В.ЛИТВИН в очередной раз подчеркнул, что сейчас главное – выполнять Основной закон. «Нужно заставить выполнять Конституцию, поскольку все наши беды потому, что мы ее не выполняем», - сказал он.

По словам председателя ВР, «каждый стремится написать Конституцию «под себя». «Меня пугают Конституции, написанные за одну ночь. Я боюсь таких людей, таких Конституций», - отметил он. По убеждению В.ЛИТВИНА, работа над Конституцией требует «знать прошлое, традиции, историю и ментальность народа, вопросы современности».

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» и определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.

В тот же день В.ЮЩЕНКО внес в ВР законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2009 год относительно выделения 450 млн. грн. для проведения референдума по вопросам изменений к Конституции.