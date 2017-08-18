У скандального Розенблата нашелся вид на жительство в Германии

У народного депутата Украины Борислава Розенблата, который подозревается в коррупции, есть вид на жительство в Германии, он зарегистрирован в г. Дортмунд. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Соломенского районного суда Киева, где рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения для депутата, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

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Он сообщил, что НАБУ получило официальный ответ от посольства ФРГ о том, что Розенблат не имеет немецкого гражданства, но имеет вид на жительство в Германии и зарегистрирован в Дортмунде. Эта вид дает ему право на неограниченное время проживания в стране.

Также прокурор сообщил, что, по информации МИД Украины, Розенблат имеет дипломатический паспорт, который ему был выдан как депутату.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро по процессуальному руководству прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт").

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, но отказала в даче согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир.

Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно - обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, которые дают право на въезд/выезд из Украины.