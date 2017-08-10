Сытник рассказал о судьбе секретного "агента Екатерины", которая помогла разоблачить нардепов Полякова и Розенблата

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что доволен работой секретного «агента Екатерины», которая помогала разоблачить народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова по «янтарному делу», и отметил, что у нее «все хорошо в жизни».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеРозенблат собирал информацию обо всех добытчиках янтаря в Житомирской области

«Все хорошо с этим работником... есть определенный круг служебных обязанностей. Человек, по моему мнению, справился на отлично с этой работой, и дальнейшие задачи я точно не могу обсуждать в этом формате», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины, пока установлена вероятная причастность двух народных избранников - Полякова и Розенблата.

Следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, действовавшие в интересах указанных народных депутатов и получившие от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл. США.

По данным следствия, эти средства были использованы для подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.