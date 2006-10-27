ПРП и НРУ защитят памятные знаки ОУН-УПА на Харьковщине

Харьковская областная организация партии “Реформы и Порядок” обнародовала заявление, в котором осудила инициативу депутатов Харьковского облсовета демонтировать на Харьковщине памятные знаки, посвященные ОУН-УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, парторганизация считает, что “такие действия являются признаком истеричного реваншизма”, и допускает, что “следующими, вполне “логичными”, шагами указанных “товарищей” могут быть: переименование площади Свободы в площадь Дзержинского, изъятие книг по истории Украины, изданных после 1991 г., демонтаж памятников Независимости и жертвам голодомора и, наконец, депортация за пределы области всех тех, кто не разделяет взглядов регионалов, коммунистов и “витренковцев” на украинскую историю”.

Авторы заявления считают, что “спровоцированная 14 октября драка в Молодежном парке, неуравновешенные высказывания М.ДОБКИНА (Харьковского городского головы – УНИАН) 22 октября в эфире ОТВ и, наконец, объявление войны памятникам свидетельствует о безудержном желании регионалов, коммунистов и их союзников распространять в обществе настроения конфронтации и вражды”.

“Каждый жизнеспособный народ должен гордиться героическими страницами своего прошлого”, - выражают убеждение авторы заявления и приглашают представителей Харьковской областного и городского советов, Харьковского городского голову к “предметной дискуссии о месте и роли национально-освободительных движений в истории и настоящем Украины”.

Как сообщал УНИАН, Харьковский облсовет на сессии 26 октября поддержал предложение депутата-коммуниста Леонида СТРИЖКО о снесении в Харьковской области всех памятных знаков, связанных с деятельностью ОУН-УПА.

Л.СТРИЖКО считает необходимым снять такого рода “наглядную агитацию”, поскольку она, по его мнению, несет память о тех, “кто присягнул на верность Гитлеру”, и является “кощунственной” по отношению к советским ветеранам и населению, пережившему оккупацию.

Член фракции КПУ предложил депутатам облсовета, в частности, обратиться к Харьковскому городскому голове Михаилу ДОБКИНУ с предложением демонтировать такие памятные знаки в самой столице Слобожанщины.

За предложение депутата-коммуниста проголосовали 112 из 133 зарегистрированных на сессии депутатов, 19 не голосовали, 2 воздержались и один высказался против.

Харьковская областная организация Народного руха Украины заявила сегодня, что не допустит снесения памятного знака – Камня УПА, который находится в Харьковском Молодежном парке. Парторганизация напомнила, что Камень УПА был установлен Харьковской краевой организацией НРУ еще в 1992 году с разрешения Харьковского городского совета во главе с Евгением КУШНАРЕВЫМ в память о павших воинах Украинской повстанческой армии в борьбе за независимость Украины.