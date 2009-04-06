Яценюк думает, что Кабмин спасает от кризиса только лоббистские группы

Народный депутат, лидер инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что правительственные антикризисные законопроекты не решают проблему преодоления финансово-экономического кризиса, поскольку они помогают отдельным отраслям, а не экономике в целом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он сказал во время видео-конференции на сайте инициативы.

“Принимают антикризисные законы, которые решают кризис в каждой отдельно взятой лоббистской группе, но никак не решают кризис в Украине, - отметил А.ЯЦЕНЮК. - Кризис уже восемь месяцев продолжается, а мы все вносим антикризисные законопроекты, однако так и не внесли антикризисную программу”.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что был первым, кто предложил антикризисную программу.

“Я первый кто, зная как и что делается, предложил антикризисную программу – это были 12 пунктов. При правильной постановке вопроса можно было бы достичь результата”, – подчеркнул он.

В то же время лидер “Фронта перемен” добавил, что некоторые пункты его программы были использованы правительством.

“Но, к сожалению, большинство не прошло, поскольку правительство занимается другими вещами”, – добавил А.ЯЦЕНЮК.