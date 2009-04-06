Яценюк думает, что Кабмин спасает от кризиса только лоббистские группы
Отдельные законы проблему не решат
Народный депутат, лидер инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что правительственные антикризисные законопроекты не решают проблему преодоления финансово-экономического кризиса, поскольку они помогают отдельным отраслям, а не экономике в целом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он сказал во время видео-конференции на сайте инициативы.
“Принимают антикризисные законы, которые решают кризис в каждой отдельно взятой лоббистской группе, но никак не решают кризис в Украине, - отметил А.ЯЦЕНЮК. - Кризис уже восемь месяцев продолжается, а мы все вносим антикризисные законопроекты, однако так и не внесли антикризисную программу”.
А.ЯЦЕНЮК напомнил, что был первым, кто предложил антикризисную программу.
“Я первый кто, зная как и что делается, предложил антикризисную программу – это были 12 пунктов. При правильной постановке вопроса можно было бы достичь результата”, – подчеркнул он.
В то же время лидер “Фронта перемен” добавил, что некоторые пункты его программы были использованы правительством.
“Но, к сожалению, большинство не прошло, поскольку правительство занимается другими вещами”, – добавил А.ЯЦЕНЮК.