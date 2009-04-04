Вице-президент Европарламента: ВР уже распускали - не помогло

Вице-президент Европейского парламента Марек СИВЕЦ считает, что досрочные перевыборы Верховной Рады Украины не решат проблему украинской политики.

Об этом он заявил вчера в Киеве на встрече со студентами Киевского университета имени Т.Шевченко, сообщает пресс-служба Социалистической партии Украины.

«Конституция может быть хорошей ли плохой, но ее нормы необходимо выполнять всем ветвям власти. Дело не в качестве Основного Закона, а в готовности политиков искать компромиссы в этой сфере», - сказал европарламентарий, комментируя конституционные инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По его мнению, основная проблема Украины не в «несовершенстве» Конституции, а в неспособности политиков договориться. М.СИВЕЦ привел в пример роспуск Президентом Верховной Рады в 2007-м году: «Два года назад был распущен парламент, однако это не помогло решить основную проблему - взаимоотношений между ветвями власти, их консолидированной работы, проблему единой работы правительства и коалиции Верховной Рады».

Как отметил М.СИВЕЦ, сегодня снова идут разговоры о возможности досрочного прекращения полномочий парламента 6 созыва. Он выразил убеждение, что это опять-таки не решает ключевой проблемы украинской политики - неспособности лидеров договориться, даже ради спасения страны от последствий экономического кризиса.

Вице-президент Европарламента подчеркнул, что европейский подход совсем другой: представительный орган должен отработать положенный по Конституции срок, отработать любой ценой - чтобы не дискредитировать парламентаризм в глазах общества, не снижать градус доверия избирателей к своим представителям.