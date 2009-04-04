ПР проголосует за изменение избирательных законов, но при условии...

Фракция Партии регионов готова поддержать законы об открытых избирательных списках и снятии депутатской неприкосновенности, если будет принято политическое решение о проведении одновременных досрочных выборов в Верховную Раду и Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время программы «Свобода на Интере».

«Если сейчас будет принято политическое решение о проведении одновременно президентских и парламентских выборов, безусловно, эти законы мы проголосуем вместе с коалицией», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что именно фракция Партии регионов неоднократно выступала за принятие вышеуказанных законов, и потому сейчас готова помочь коалиции в их принятии. При этом он отметил, что при желании данные законы можно было бы принять буквально за несколько дней.