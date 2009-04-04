Из-за кризиса переход на контрактную армию отложен лет на пять

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет большой ошибкой отказ от перехода на контрактную армию из-за экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время подхода к прессе после ознакомления с основными задачами организационно-штатной структуры и боевых возможностей 8-й бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Хмельницкой области.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что та техника, которая приходит сегодня на вооружение Вооруженных Сил Украины, требует профессиональной армии, поскольку солдат за 12 месяцев службы не способен сразу научиться ее обслуживать. Он назвал безотлагательным вопрос перехода на контрактную основу армии. «И будет большой ошибкой, если, глядя на плохое финансирование ВСУ, мы потеряем эту тему», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с государственной программой переход Вооруженных сил Украины на полное комплектование военнослужащими службы по контракту должен состояться с 1 января 2010 года.

Однако из-за критического недофинансирования этой программы сроки профессионализации ВСУ перенесены ориентировочно на период до 2015 года.

13 марта 2009 г. министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что главными причинами срыва выполнения государственной программы перехода Вооруженных Сил Украины на комплектование военнослужащими по контракту являются популизм и некомпетентность некоторых украинских политиков.

“Уверен, что украинская армия перейдет на контрактную основу. Для этого созданы все необходимые условия и сделано очень много в реформировании структуры армии. Но когда именно это состоится, к сожалению, однозначного ответа нет”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр обороны отметил, что считает неуместными разговоры об использовании создания контрактной армии в политических целях.

“В то же время у украинских политиков отсутствует понимание реального масштаба проблем в этом вопросе. Кое-кто стремится на этом заработать лишние рейтинговые очки. Отсюда многочисленные недоразумения и проблемы, которых могло бы и не быть”, - констатировал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его мнению, сегодня финансовый и экономический кризис и, как следствие, крайне недостаточное финансирование армии не позволяют определить дату такого перехода, потому в нынешних сложных экономических условиях военная обязанность является единственной возможностью поддерживать обороноспособность, считает министр.