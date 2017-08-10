Адвокат Януковича заявил, что российские войска выполняли в Крыму миротворческую функцию

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене, Виталий Мешечек считает, что в Крыму российские войска выполняли миротворческую функцию, в качестве доказательства он ссылается на интервью Путина российским СМИ, которое было продемонстрировано в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала Мешечек в заседании суда заявил, что в марте 2014 российские войска не вторглись на территорию Крыма, поскольку это вторжение отрицал Путин в своем интервью.

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По завершении судебного заседания адвокат Януковича заявил журналистам, что считает присутствие российских войск в Крыму в феврале-марта 2014 миротворческой операцией.

"В доказательствах обвинения не указывается, что были использованы силы Российской Федерации на территории Украины. Это подтверждает представитель России в ООН Чуркин, а также в интервью СМИ президент Российской Федерации. Поэтому мое личное мнение основано на сказанном этими лицами ", - сказал Мешечек.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый договор о приеме в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014.