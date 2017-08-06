Дудаев в неизвестном ранее интервью: Россия планировала ввести войска в Крым сразу после войны в Чечне (видео)

Россия собиралась ввести войска в Крым сразу после чеченской войны, а также у нее в планах была оккупация бывших советских республик. Об этом неизвестном ранее интервью, опубликованном на YouTube, в 1995 году рассказал чеченский генерал и политик Джохар Дудаев, передает ТСН.

Он говорит, что российские войска должны были быть переброшены из Чечни в Крым.

Читайте такжеРоссия вдвое увеличила группировку войск в Крыму - Муженко

"А дальше Крым. Заканчивалась кампания в Чечне, и все эти войска должны были перейти в Крым", - заявил он, добавив, что россияне имели планы на оккупацию Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Казахстана.

Кроме того, он уже в 1995 году говорил, что между Украиной и Россией будет конфликт.

"В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Россия по сути дела рэкетир. Она угрозами, танками выбивает себе деньги, грозится дать ядерную технологию Ирану. Если цивилизованный мир не хочет этого, то пусть дает деньги ", - сказал генерал.

Напомним, первая чеченская война прошла в период с 1994 по 1996, вторая война России и Чечни была с 1999 года по 2009-й (активные боевые действия проходили до 2000-го года).

Джохар Дудаев - чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах. 27 сентября 1991 года он стал президентом Чеченской республики Ичкерия. Однако московская власть не признала государство, в связи с чем началась Первая чеченская война. По данным российских военных, в ходе этой войны Дудаев был убит.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.