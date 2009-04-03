Бродский готов приковать себя наручниками к дверям НБУ

В Украине 2 апреля на общих собраниях граждан было основано новое объединение “Защита обманутых вкладчиков”, которое возглавил Михаил БРОДСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе М.БРОДСКОГО.

В Совет объединения вошли лидеры политических партий, депутаты советов разных уровней, общественные деятели, среди них депутат Киеврады Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ, журналист Виктор ЧАЙКА, а также М.Бродский, Дмитрий КОРЧИНСКИЙ и Юрий САХНО.

Главная уставная цель объединения граждан – защита не только вкладчиков банков, но вкладчиков и кредитных союзов и других финансовых учреждений, предоставление гражданам юридической и другой консультативной помощи.

Председатель объединения граждан “Защита обманутых вкладчиков” М.БРОДСКИЙ сообщил, что на втором этапе планируется объединить всех заинтересованных граждан в одно общественное движение и произвести общую стратегию действий. “Мы чувствуем, что НБУ ведет недостаточный контроль за банками, благодаря чему из финучреждений выводятся деньги, а затем олигархи обращаются к правительству с просьбой решить банковские проблемы средством государственного бюджета”, - сказал М.БРОДСКИЙ.

Он напомнил, что “в свое время режим КУЧМЫ репрессивными методами блокировал работу банка “Денди”, в результате чего также пострадали достаточно много вкладчиков”. По мнению М.БРОДСКОГО, перед гражданами должна была бы нести ответственность тогдашняя администрация Президента, но он как владелец этого банка распродал свою недвижимость, и все к единственному вкладчики получили надлежащие средства. Аналогичную схему ответственности перед украинцами председатель объединения граждан предлагает установить и в настоящее время.

“Пусть олигархи тоже продают самолеты, свою роскошную недвижимость, в том числе на Багамах, пусть они несут ответственность за своими обязательство до конца. И мы этого добьемся, не нужно перекладывать ответственность на государство, потому что это одна из разновидностей коррупции и отмывания бюджетных средств. Если для наведения порядка нужно, чтобы я приковал себя наручником к дверям НБУ, то я сделаю это”, - заявил М.БРОДСКИЙ.