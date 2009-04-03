Бютовец: у ВР есть дела поважнее, чем «удовлетворять прихоти Президента»

Верховная Рада Украины не даст согласия на принятие президентского законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год относительно выделения 450 млн. грн. для проведения референдума по внесению изменений в Конституцию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

«Верховная Рада не поддержит выделение средств на проведение референдума, поскольку в государстве есть более неотложные проблемы, чем удовлетворять такие прихоти Президента», - сказал депутат.

Он заметил, что команда Президента действительно разрабатывает сценарий по роспуску Верховной Рады. «Но это делается не для того, чтобы получить новый парламент, а для того, чтобы внести через референдум изменения в Конституцию», - сказал он.

В то же время В.ПИСАРЕНКО напомнил, что парламент принял постановление о проведении 25 октября 2009 года президентских выборов и, согласно Конституции, за полгода до их проведения запрещается роспуск парламента.

При этом В.ПИСАРЕНКО заметил, что даже в случае признания Конституционным Судом этого постановления неконституционным, Верховная Рада примет еще одно.

«У меня есть основания полагать, что Верховная Рада Украины может принять еще одно постановление о проведении президентских выборов, и это будет опять 25 октября», - сказал В.ПИСАРЕНКО.